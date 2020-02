Canela busca modelo de tecnologia e inovação em Santa Catarina

Continua depois da publicidade

Cidade prepara projeto de fomento à tecnologia. Prefeito e secretário visitaram complexos de Joinville

O prefeito Constantino Orsolin e o secretário municipal de Governança, Planejamento e Gestão Luciano Melo estiveram em Santa Catarina esta semana. O objetivo foi se reunir com investidores e buscar no estado vizinho um modelo para desenvolver em Canela um novo ramo para a economia, com base na tecnologia e na inovação.

Na terça-feira (18), eles participaram de reuniões com investidores em Camboriú e Joinville. Já na quarta-feira (19), eles visitaram, em Joinville, o Perini Business Park, o maior complexo empresarial multissetorial da América Latina – que conta com universidade federal e alfândega, além de abrigar empresas de 14 países – e o Ágora Tech Park, Centro Empresarial e Startup de Tecnologia, onde fica o Ágora HUB, o mais novo polo de inovação de Santa Catarina.

Orsolin e Melo tiveram audiência com membros do governo de Florianópolis e na Associação Catarinense de Tecnologia, representante do empreendedorismo inovador naquele estado.

Segundo o secretário Luciano Melo, as visitas antecipam a implantação do projeto Canela Cidade Empreendedora, cujo um dos pontos é a instalação do Centro Integrado de Inovação e Desenvolvimento de Canela (Cidica), um complexo no qual se concentrarão startups e outros serviços. “Entendemos que Canela deve caminhar para as áreas de inovação e tecnologia, a fim de fomentar a economia, gerar investimentos, emprego e renda”, pontua o prefeito de Canela.

“A lei Canela do Futuro foi o primeiro passo, incentivando empresas a se instalar em Canela tendo como contrapartida alguns benefícios. Os próximos passos são o Cidica e o Canela Parque Empresarial. Em breve, todo o projeto Canela Cidade Empreendedora será divulgado, e isso será um grande passo para o município”, diz o secretário Luciano Melo.