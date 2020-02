Continua depois da publicidade

Estive em alguns locais e eventos na última semana, quase todos compromissos profissionais e com bastante gente e, independentemente do tipo de frequentador do local, uma pergunta me foi feita em todos: e aí, o MDB vai de chapa pura mesmo?

Por incrível que pareça, tá todo mundo falando disso, menos Constantino. Com um desdém parecido com o de uma noiva sem pressa de casar para com seus pretendentes escolhidos pelo pai, Orsolin segue sua agenda como se não houvesse (eleição) amanhã.

Os pretendentes estão alvoroçados, esperam o sim ou não.

A eleição começa em duas semanas

Mas, apesar deste jeitão meio alheio de Constantino e de sua determinação de não falar em eleições, ela começa oficialmente em duas semanas. No próximo dia 5 de março abre a janela de transferência de partidos políticos. Serão 28 dias em que os vereadores poderão trocar de partido sem justa causa e manter o cargo.

Será a primeira movimentação oficial com vistas ao 4 de outubro e eu jogo dois cafezinhos que vai ter mudança bem significativa nos quadros dos partidos.

Muda por quê?

Muda porquê não tem jeito. Há sempre aquele que está descontente em seu partido atual e precisa buscar novos “velhos” ares.

Ainda, existe um fator novo na lei eleitoral: o fim das coligações na disputa proporcional – a votação para vereadores, no caso de 2020. As alianças na chamada majoritária, para cargos do Executivo, continuam permitidas. Com a alteração, cada partido precisará apresentar uma lista completa com candidatos a vereador, sem se coligar com outras legendas.

No meio político, a mudança é bem-vista pela maioria dos dirigentes partidários. Em geral, eles apostam em um fortalecimento das legendas maiores e na qualificação dos quadros e do debate interno.

Mas, vereadores que se elegeram com votos de outros partidos já estão com as barbas de molho.

Além da dança normal das cadeiras, será comum ver nomes buscando espaço em partidos maiores. Um exemplo clássico disto é Alberi Dias, do PPS, que deverá migrar em definitivo para o MDB.

Mas, tudo isso, só depois do Carnaval. Aí, oremos!