Interact Club entrega doações ao Oásis

O Interact Club de Canela realizou a entrega de almofadas em Gel para o Oásis Santa Ângela. Segundo a presidente do clube de serviço, Giulia Col Debella, a arrecadação foi feita com a campanha do Café Solidário, realizada no final de outubro de 2019. Os recursos foram usados na para compra destas almofadas.

No momento da entrega, estavam presentes membros do Rotary e Interact, a irmã Salete, gestora do Oasis, outras pessoas ligadas à entidade e, claro, cerca de vinte vovós que foram homenageadas com o presente, ficando muito felizes e emocionando a todos.