Prefeito autoriza implantação do videomonitoramento em Canela

Nesta quinta, (20) o prefeito Constantino Orsolin assinou em seu gabinete a homologação para a implantação do processo de videomonitoramento no município de Canela. Com isto, o Poder Executivo poderá contratar a empresa de tecnologia em sistemas de segurança e monitoramento, DGT, assim que a mesma passar pelo teste de conformidade do sistema que será implantado. O contrato para a locação do sistema de videomonitoramento terá um investimento mensal de R$ 54.225,00 incluindo a instalação de 28 câmeras em 16 pontos da região central e do interior do município.

O diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Eduardo Macedo, explica que as câmeras serão instaladas em todos os pontos de entrada e saída de Canela, cobrindo também o Centro da cidade. “Teremos um videomonitoramento completo do município”, afirma Macedo.

vSegundo a Prefeitura, a empresa DGT possui uma vasta experiência e credibilidade no mercado atendendo cidades como Porto Alegre, Gramado, Nova Petrópolis e Três Coroas, além da Secretaria de Segurança Pública do Estado. “Canela terá um sistema considerado modelo, uma vez que possuirá uma infraestrutura que possibilite uma maior abrangência de imagens em cada ponto monitorado. Mesmo os pontos que possuírem câmeras de rastreio estes serão cobertos por outra câmera que possui abrangência de 360º. E esta será uma característica tecnológica diferenciada”, destaca Eduardo Macedo.



Espelhamento com os órgãos de segurança

O servidor do sistema de videomonitoramento será instalado na Prefeitura de Canela, mas a Central de Monitoramento ficará na sede da Brigada Militar onde os policiais terão acesso aos aparelhos para realizar a movimentação das câmeras. O sistema ainda terá espelhamento com a Delegacia de Polícia de Canela e com o 1º BPAT – Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas da BM, localizado em Gramado, que é responsável pelo atendimento de ocorrências em toda a região.



Definição dos pontos

O próximo passo para a implantação do sistema é a definição dos locais que receberão as câmeras. Este processo será realizado pela empresa DGT que fará um estudo executivo para indicar os pontos. A expectativa é de que as câmeras de videomonitoramento comecem a ser instaladas em um período de aproximadamente 45 dias. “Grande parte da economia do nosso município gira em torno do turismo e a segurança é fundamental para atrairmos cada vez mais visitantes. Além disso, vamos oferecer uma cidade ainda mais segura para nossa comunidade”, avalia o prefeito Constantino Orsolin.