Cadastro para o transporte universitário encerra nesta sexta-feira, dia 28

O período de cadastro e recadastro para utilização do transporte universitário de Gramado se encerra nesta sexta-feira, dia 28, junto à União Gramadense de Estudantes (UGE). O registro é realizado em duas etapas: a primeira consiste na atualização de dados junto ao site ugegramado.com.br; e a segunda é a entrega presencial de documentos no Arquivo Público Municipal (Rua F.G. Bier, 501). O horário de atendimento vai das 9h30 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia.

Para o cadastro novo, os estudantes devem apresentar cópia de RG ou CNH, cópia do cartão do SUS, comprovante de matrícula com os dias de aula, cópia do comprovante de residência (água ou energia), cópia do título de eleitor, comprovante de pagamento da taxa, declaração de veracidade dos documentos (disponível no site da UGE) e declaração de contrapartida ao município (disponível no site da UGE).

Para os recadastros, são necessários o comprovante de matrícula com os dias das aulas, a cópia do comprovante de residência (água ou energia) e a cópia do comprovante do pagamento da taxa.

Para a secretária da Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, este investimento efetuado pela Prefeitura de Gramado tem como proposta garantir a formação superior dos estudantes da cidade. “Sem dúvida é uma garantia para o futuro profissional dos nossos gramadenses que buscam se aperfeiçoar”, confirma.



Itinerários

Os três turnos de aulas são contemplados pelo transporte da UGE. Os trajetos partem de Gramado até as seguintes universidades: Unisinos, Ulbra, Feevale, Iacs, Cimol, UCS, Unipacs, Faccat, FSG, Anhanguera, Ftec, Uergs, Murialdo e Seg.



Texto: Letícia Rossa