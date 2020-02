Gramado é considerado o 5º destino em alta no mundo em 2020, segundo ranking do TripAdvisor

Continua depois da publicidade

Gramado é reconhecido como o 5º destino em alta no mundo em 2020, segundo o TripAdvisor, em seu prêmio anual “Travellers’ Choice”. O ranking apresenta os destinos mais em alta do mundo, baseado em milhões de avaliações e opinião de viajantes, no que diz respeito a serviços, qualidade e satisfação do cliente.

O secretário de Turismo de Gramado, Francisco Rafael Carniel de Almeida, salienta que o interessante é que se trata de um ranking imparcial, construído pela voz de turistas ao longo de todo o último ano. “O TripAdvisor apenas apresenta as categorias do prêmio, mas o cliente decide quais os destinos que estarão em destaque”, acrescenta.

Confira os outros destinos em: https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-TrendingDestinations

Texto: Sophia Dienstmann

Foto: Cleiton Thiele