Redução de 10% no valor da tarifa básica de pedágios em rodovias estaduais é aprovada pelo Governo do Estado

O Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas (CGEPPP/RS), que reúne o governador Eduardo Leite, integrantes de diversas secretarias e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), aprovou em reunião no Palácio Piratini, na manhã desta quinta-feira (27/2), uma nova tabela para a base de cálculo do valor cobrado em pedágios em estradas estaduais. Como resultado, a tarifa básica (que é o valor cobrado de veículos de passeio) terá redução de 10% em 12 das 14 praças de pedágio.

Novos valores devem valer em abril

A mudança, que terá de passar pelo aval do Conselho de Administração da EGR no mês de março e, portanto, deverá ser aplicada aos motoristas a partir de abril, vale para as praças de Boa Vista do Sul, Candelária, Coxilha, Cruzeiro do Sul, Encantado, Flores da Cunha, Gramado, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Três Coroas, Venâncio Aires e Viamão. A exceção são as de Campo Bom e Portão, onde o preço será mantido.

Na maioria das praças, como na RSC-287 (Candelária e Venâncio Aires) e na ERS-040 (Viamão), por exemplo, os motoristas pagam tarifa básica hoje de R$ 7 e passarão a pagar R$ 6,30.

As praças de pedágio de Gramado e São Francisco de Paula têm o valor básico de R$7,90, a partir de abril os valores passarão a ser R$7,10.