Secretaria da Saúde informa que não foi identificado nenhum caso suspeito de coronavírus em Gramado

Após o Ministério da Saúde confirmar nesta quarta-feira, dia 26, o primeiro caso de novo coronavírus em São Paulo, a Secretaria da Saúde de Gramado informa que não foi identificado nenhum caso suspeito no município.

De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marina Toniolo, a rede de saúde e a atenção básica estão sensíveis às orientações repassadas pelo Ministério da Saúde. “Esse olhar atento não se dá apenas nesta situação, mas é uma ação cotidiana nos serviços, considerando as particularidades de nosso município que recebe um grande número de turistas. Precisamos e estamos sempre atentos”, acrescenta.

O Estado do Rio Grande do Sul estruturou um Centro de Operações Emergenciais (COE), voltado para o coronavírus, do qual Gramado é membro. Através do COE, casos suspeitos serão imediatamente encaminhados. “O Hospital São Miguel e a Secretaria da Saúde estão capacitando toda a sua equipe para qualificar o atendimento em casos suspeitos, visando medidas de precaução que garantam a saúde pública”, finaliza Marina.

Texto: Sophia Dienstmann (com informações da Secretaria da Saúde)

Foto: divulgação