Serra Gaúcha representada em feira de turismo na Colômbia

Nesta semana, uma comitiva com representantes da Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS) e da Secretaria de Turismo de Gramado está participando da Vitrina Turística Anato, em Bogotá. Além de prospectar novos mercados, a oportunidade tem sido importante para fortalecer o relacionamento da Serra Gaúcha com a Colômbia e a América Latina de modo geral.

Ainda no primeiro semestre deste ano deve ser confirmado um voo direto da Avianca Holdings entre Bogotá e Porto Alegre, o que deve aumentar o números de visitantes internacionais no Rio Grande do Sul. O FESTURIS também está apoiando junto à Serra Gaúcha uma ação da Embaixada do Brasil na Colômbia. Entre abril e maio, uma comitiva de imprensa colombiana virá ao Estado para conhecer atrativos e gravar um vídeo institucional para divulgação do novo voo.

“Nosso objetivo é ampliar o contato com a América Latina, reforçando laços com os destinos já confirmados no FESTURIS e abrindo portas para a participação de novos. Também estamos participando ativamente com a Embaixada do Brasil em Bogotá e a Embratur para alinhar a vinda da comitiva da Colômbia para o Brasil”, destacou a executiva comercial do FESTURIS, Fernanda Rezende.

Foto: Vitrina Turística Anato | Crédito: Divulgação/Festuris