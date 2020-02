Gramado recebe a abertura do Borilli Racing Gaúcho de Enduro de Regularidade neste fim de semana

Continua depois da publicidade

Competição reunirá pilotos de todo o país nos dias 29 de fevereiro e 1º de março

Depois de meses de espera, os motores voltam a roncar neste fim de semana. Dias 29 de fevereiro e 1º de março, o Pampas Off Road marca a abertura do Campeonato Borilli Racing Gaúcho de Enduro de Regularidade. A prova acontece em Gramado e também será válida pela Copa Brasil e Sul-Brasileiro da modalidade.

O evento irá atrair os melhores pilotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e até de Minas Gerais. Ao longo de dois dias de desafios, eles irão percorrer aproximadamente 240 quilômetros pelo interior do município e região, passando por muitas trilhas, barragens e lindas paisagens.

A concentração ocorre no Expogramado, no sábado, às 9h. Na ocasião os competidores partem em comboio até o centro da cidade, onde haverá largadas a partir das 10h. No domingo a largada será às 7h30, também na Expogramado, para onde os pilotos retornam a partir das 13h. A premiação está prevista para às 16h30.

Apesar da maior parte das disputas ocorrer em trilhas, o público pode acompanhar o evento de perto em alguns locais. Além da Expo, onde há entrada gratuita, interessados podem curtir o clima da competição nos pontos de Neutro. No sábado a parada acontece a partir das 12h no Parque das Laranjeiras, em Três Coroas, e no domingo, às 9h, no Paradouro Rota das Barragens, em São Francisco de Paula.

Calendário Campeonato Borilli Racing de Gaúcho Enduro de Regularidade

1ª etapa: 29 de fevereiro – Gramado

2ª etapa: 21 de março – Taquara

3ª etapa: 19 abril – Barão

4ª etapa: 20 de junho – Três Coroas

5ª etapa: 24 de julho – Agudo

6ª etapa: 22 de agosto – Muçum

7ª etapa: 19 de setembro – Cambará

8ª etapa: 18 de outubro – Ponte Preta

Final: dia a definir – Novembro – São Marcos

Campeonato Sul-Brasileiro de Enduro de Regularidade

1ª a 4ª etapas: 29 de fevereiro – Enduro dos Pampas, Gramado (RS)

5ª a 8ª etapas: 28 de março – Enduro das Cachoeiras, União da Vitória (PR)

9ª a 12ª etapas: 6 de junho – Enduro das Neves, Braço do Norte (SC)

13ª e 14ª etapas: 19 de setembro – Enduro de Cambará, Cambará do Sul (RS)

Copa Brasil de Enduro de Regularidade

1ª a 4ª etapas: 28 de fevereiro e 1º de março – Enduro dos Pampas, Gramado (RS)

5ª a 8ª etapas: 28 e 29 de março – Enduro das Cachoeiras, União da Vitória (PR)

9ª a 12ª etapas: 2 e 3 de maio – Enduro dos Ipês, Lavras (MG)

13ª a 16ª etapas: 6 e 7 de junho – Enduro das Neves, Braço do Norte (SC)

17ª a 20ª etapas: 4 e 5 de julho – Enduro das Fronteiras, Santo Antônio do Pinhal (SP)