Obituário • Edição 404

• Comunicamos o falecimento do Sr. Valdires Batista Bertoldo Serres, aos 86 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e sepultado ocorreu no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Osmildo Schimit, aos 74 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 21/02/2020, ás 11:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Flávia Maria Raimundo Nunes, aos 79 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do Centro e o sepultamento ocorreu

dia 22/02, no Cemitério Municipal de Canela.