Parques da Serra Bondinhos Aéreos fechará para manutenção entre 02 e 10 de março

Continua depois da publicidade

O Parques da Serra Bondinhos Aéreos, estará fechado ao público entre os dias 02 e 10 de março, para manutenção preventiva de toda a estrutura do equipamento que movimenta as cabines. Com isso, o parque busca garantir a plena segurança e a comodidade para os visitantes apreciarem a Cascata do Caracol. Inaugurado em dezembro de 2013, o local possibilita ao visitante contemplar a cascata e a natureza do vale que cerca todo o empreendimento por um ângulo privilegiado. Inédito no Rio Grande do Sul, os 12 bondinhos transportam 96 pessoas simultaneamente.

Com tecnologia desenvolvida na Suíça e utilizada em países como Áustria, Itália e Alemanha, as doze cabines passam por inspeções diárias. As vistorias e verificações programadas são feitas por engenheiros brasileiros, treinados pela fabricante suíça Rowema, que utilizam software desenvolvido pela equipe dos Bondinhos Aéreos. “A nossa maior preocupação é garantir a segurança das pessoas que transportamos. Os cuidados são permanentes para mantermos toda a nossa estrutura em perfeito funcionamento, garantindo o conforto para que todos possam apreciar com tranquilidade o passeio”, destaca o diretor do empreendimento, Fabrício Bogo.