Verão no Jardim da Serra Gaúcha terá Encontro de Jeeps, 12º Stadplatz e caminhadas nos dias 7 e 8 de março

Continua depois da publicidade

Nova Petrópolis recebeu muitos visitantes nos dias 28 e 29 de fevereiro e 1° de março para curtir a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2020. O Aniversário de 65 Anos do Município, Sommer Bier Festival, Torneio Municipal de Tênis, Encontro de Fuscas e outros Volks refrigerados a ar e 1° Pedal de Verão foram atrações no fim de semana que envolveram munícipes e turistas. O 12º Stadplatz, Trekking Ninho das Águias, 11º Desbravando Nova Petrópolis e 6º Encontro de Jeeps 4×4 são atividades do evento, nos dias 7 e 8 de março.

Caminhadas e Encontro de Jeeps são atrações do próximo fim de semana do Verão no Jardim da Serra Gaúcha

Nos dias 7 e 8 de março, a Rua Coberta de Nova Petrópolis recebe o 6º Encontro de Jeeps 4×4. O evento contará com exposição de veículos 4×4 originais e adaptados, integração entre os amantes do mundo off-road e venda de peças e acessórios, no sábado, das 10h às 22h e no domingo, das 10h às 20h. No dia 7, às 9h, paralelo ao evento ocorre a 12ª edição do Stadplatz, trilhas de gaiolas, jeeps e quadriciclos. O evento terá entrada franca.

A 11ª edição do Desbravando Nova Petrópolis será realizada dias 7 e 8 de março. A caminhada de dois dias une a prática de atividade física com turismo rural oferecendo aos participantes lindas paisagens das belezas naturais do interior do Município. A organização é da Equipe Uaná. Mais informações e inscrições em [email protected] ou (54) 99612-3507/ (54) 99680-2905.

O pôr do sol no Ninho das Águias será recompensa dos caminhantes que participarem do Trekking Ninho das Águias, no dia 8 de março. A atividade organizada pela Associação Tchon Ji, tem 13 quilômetros de trajeto, com saída às 14h, do Ninho das Águias. As inscrições estão abertas até 7 de março, às 18h, em bit.ly/trekkingninho. Será arrecadado um quilo de alimento não-perecível que será doado para uma instituição do Município – Hospital Nova Petrópolis, Apae, Cras e Bombeiros Voluntários.

Foto: Mauro Stoffel