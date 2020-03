Confirmados dois casos suspeitos de Corona Vírus em Canela

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Saúde de Canela acompanha dois casos suspeitos de Corona Vírus na cidade. A confirmação veio do Informe Epidemiológico do COERS – Centro de Operações de Emergências do Rio Grande do Sul, publicado hoje.

Informações extraoficiais dizem que os dois pacientes estão sendo observados em ambiente domiciliar. Eles teriam retornado recentemente de viagem.

Um novo exame para contraprova deve ser realizado em breve, que pode descartar ou confirmar o primeirocaso de contaminação por Corona Vírus na Região.

A Secretaria da Saúde de Canela informou que uma nota oficial deve ser divulgada ainda hoje (3).

O Informe Epidemiológico pode ser baixado neste link.

No Rio Grande do Sul, foram notificados até esta segunda-feira (02) 98 casos, dos quais 49 são novos em relação ao boletim do dia anterior. Entre os notificados, 73 permanecem como suspeitos, outros 10 foram descartados para COVID-19 e 15 foram excluídos por não se enquadrarem no critério de suspeição.

Entre os descartados, foi identificado outros agentes virais em 7 suspeitos (5 Influenza, 1 Influenza + Rhinovírus, 1 VSR) e 3 casos tiveram resultados negativos para todos os agentes virais pesquisados (painel de 21 agentes virais incluindo o SARS CoV-2). Entre os casos notificados, 65 (52,8%) são do sexo feminino e 58 (47,2%) do sexo masculino. A faixa com maior número de casos é a dos 20 aos 49 anos, com 77 casos (62,6%).

Colaborou: Blog do Gerson/Gerson Sorgetz



Foto: Reprodução