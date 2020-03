Fraudes em anúncios de vagas e promoções da Havan

Continua depois da publicidade

A Havan segue com o seu projeto de expansão, que prevê 200 lojas até 2022. Para isso, a rede anuncia que está com unidades em andamento em diferentes regiões do Brasil. Porém, fraudes em anúncios de vagas circulam pelas redes sociais. A Havan só utiliza as redes sociais próprias no Facebook, Instagram e Linkedin (InstagramHavan, FacebookHavan e LinkedInHavan) para buscar colaboradores.

Outro procedimento que a Havan adotou para contratar colaboradores é pelo site oficial. Se você é um dos interessados nas vagas, não perca tempo. Acesse https://cliente.havan.com.br/Portal/Institucional/TrabalheConosco e faça a sua inscrição, selecionando a opção “Lojas a serem inauguradas”.

É necessário que os candidatos tenham disponibilidade para trabalhar nos fins de semana. Simpatia, dinamismo, iniciativa, vontade de trabalhar em equipe e disposição para o atendimento ao público são requisitos exigidos pela Havan para preencher as vagas.

Depois de inscritos, os perfis que se adequarem aos pré-requisitos exigidos para as vagas receberão um e-mail de contato do RH para marcação de entrevista.

A equipe de RH da Havan, diz que tem recebido muitos relatos de que a falsa divulgação de vagas em nome da rede está ocorrendo. “É importante divulgarmos qual o procedimento correto para que o interessado se candidate a uma vaga na Havan e os criadores destas fraudes percam a força.”

Promoções

Outro caso que tem ocorrido bastante e que está sendo divulgado são promoções em nome da Havan por meio das redes sociais que não sejam próprias da rede. Também é fraude.

Empregos em Canela

A Havan já abriu processo seletivo para a loja que será inaugurada em Canela e já está recebendo currículos. Caso seja de seu interesse, clique aqui e envie o seu.