Gramado Summit promove ações de empoderamento feminino

Evento oferece valores especiais para mulheres e terá palco focado em empreendedorismo feminino

Mulheres ainda ganham menos do que homens no Brasil. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as trabalhadoras possuem salários 20,5% menores. Esses dados também se refletem na participação feminina em grandes cargos. Como a Gramado Summit é um evento de inovação focado em fomentar negócios e reunir empreendedores, surgiu a necessidade de trazer ainda mais mulheres para o centro das discussões.

Pensando nisso, a Gramado Summit aproveitou o Mês das Mulheres para promover duas ações que devem reunir ainda mais mulheres no evento. Em parceria com o coletivo Minas de Propósito, foi criada uma campanha que diminui o valor da entrada para a principal conferência de inovação do país. Durante o mês de março, mulheres pagam apenas R$ 650, sendo que o preço atual do ticket está R$ 890.

Além de trazer mais participantes para o evento, a Gramado Summit também fechou outra parceria com o coletivo, que irá fazer a curadoria de um palco exclusivo, focado no empoderamento feminino. A ideia é que diversos cases de mulheres sejam apresentados nesta plenária.

Fora o palco “Minas de Propósito”, a Gramado Summit já conta com mulheres de peso confirmadas para palestrar em outros palcos. Entre elas estão Fabiana Panachão, jornalista da Band News com especialização em Finanças; Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora; Gabriela Augusto, fundadora da Transcendemos Consultoria; Onília Araújo, contadora e empreendedora; e Juliana Muncinelli, da XP Investimentos. Conheça todas aqui. O evento ocorre de 5 a 7 de agosto, em Gramado/RS.