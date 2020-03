Parador, em Cambará do Sul, volta a realizar evento dedicado às carnes

Continua depois da publicidade

“Do Corte ao Fogo” acontecerá num fim de semana de imersão na cultura e nos cortes de churrasco

O Parador, glamping localizado em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha, realizará a primeira edição do evento “Do Corte ao Fogo” do ano de 2020, de 13 a 15 de março. O final de semana será dedicado a desvendar segredos e facetas da carne, além de dar explicações sobre como é preparado o tradicional churrasco campeiro feito no fogo de chão. Com certeza será uma verdadeira imersão na cultura e nos cortes especiais de churrasco, evento perfeito para os amantes de uma boa carne.

Workshops de cortes e charcutaria, e jantares para explorar o mundo das carnes fazem parte da extensa programação. Os cardápios dos jantares, que serão oferecidos na abertura e encerramento do evento, serão assinados pelo Alma RS junto com o chef Rodrigo Bellora, reconhecido por valorizar ingredientes sazonais e produtos frescos da região, utilizando de técnicas da alta gastronomia.

Veja a programação

Sexta, 13 de março

21h – Jantar de boas-vindas comandado pela equipe do Alma RS e chef Rodrigo Bellora com o chef convidado Giordano Tarso.

Sábado, 14 de março

9h – Início do ritual do autêntico assado no fogo de chão, com Marcelo Sartori, mestre assador do Parador. Ele vai contar os segredos e as técnicas do preparo desse típico churrasco gaúcho.

10h – Oficina de cortes de carnes com Netto Leal, especialista em cortes e técnicas de assado.

12h – Oficina de caipirinhas com a cachaçaria Weber Haus.

13h30 – Hora de servir o autêntico Assado Gaúcho com acompanhamentos exclusivos do Alma RS.

17h – Oficina de charcutaria com Giordano Tarso. Os participantes aprenderão a fazer linguiças artesanais com degustações e muito bate papo.

21h – Jantar de encerramento Alma RS com Rodrigo Bellora e convidados. Cortes de longa cocção, como costela, pernil e paleta de ovinos são algumas das estrelas dessa noite.

O dia é livre no domingo, 15. A dica é desfrutar da região onde ficam os mais belos cânions brasileiros. O Parador também oferece passeios de bike, quadriciclo, cavalo ou de helicóptero. Quem preferir, pode ficar relaxando com os tratamentos no spa da L’Occitane en Provence, que se destaca por ser o único da marca no Rio Grande do Sul. Tudo isso aliado ao aconchego e sofisticação que o glamping oferece, com suas barracas térmicas e chalés sofisticados, e mais o cenário arrebatador da região dos Campos de Cima da Serra, vizinha aos cânions localizados na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Mais detalhes da programação podem ser conferidos no site do hotel.

O evento “Do Corte ao Fogo” é exclusivo para hóspedes desse que é um dos primeiros glampings do Brasil. Para quem gosta de sofisticação, é a chance de ter um final de semana combinando alta gastronomia com hospedagem de luxo em cabanas inspiradas nos famosos lodges africanos.

Pacotes estão à venda a partir de R$1.416 no site do Parador. Incluem duas noites para duas pessoas, café da manhã, almoço no sábado e jantares nas noites de sexta e sábado.

Mais informações e reservas: (54) 3295-7575