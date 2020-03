Polícia Civil de Canela apreende arsenal de armas e munição e prende em flagrante por porte ilegal

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil de Canela realizou ação policial na tarde desta segunda-fera (02), ocasião em que apreendidas armas de fogo e munições em grande quantidade em uma residência localizada no Bairro São José.

Na ação, agentes policiais apreenderam cinco armas de fogo, incluindo uma pistola 9mm e um fuzil, bem como cerca de 170 munições de diversos calibres, inclusive 762 e 9mm.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia, informou que uma das armas estava no bolso do suspeito no momento em que os policiais civis chegaram na casa e as demais em um armário com fundo falso.

O proprietário da casa e dono das armas e munições foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo encaminhado ao Presídio Estadual de Canela.