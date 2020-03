Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Canela empossa nova diretoria

Continua depois da publicidade

No dia 22 de fevereiro de 2020, foi empossada a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Canela. Pedro Maciel Alves foi reeleito para a gestão 2020/2026.

A posse aconteceu na Churrascaria Canela em Brasa, onde contou com a ilustre presença do prefeito de Canela Constantino Orsolin.



Confira a diretoria empossada:

Presidente – Pedro Maciel Alves

Vice-presidente – Jorge Antônio Tramontim

Secretário Geral – Vilmar Cechinato

Secretário – Zeraide Velho Pereira

Tesoureiro – Dirceu Lourenço de Lima

Sec. Trab. Prev. Social – João Pasqualin Callais

Secretário de Educação – Osmar Pereira Velho



Foto: Divulgação