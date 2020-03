SMS confirma suspeita de Corona Vírus em Canela e dá detalhes em nota oficial

Continua depois da publicidade

NOTA OFICIAL

A Secretaria Municipal de Saúde de Canela informa que há suspeita de dois casos de coronavírus na cidade. Eles se referem a uma mulher e a um adolescente que embarcaram para a Europa no dia 12 de fevereiro e retornaram no dia 24 do mês passado. Eles estiveram em Paris (FRA) e passaram pela Espanha tanto na ida quanto na volta.

Foram realizadas coletas de material em ambos segunda-feira (2), devido à situação da viagem e dos voos. As amostras já estão no Laboratório Central (Lacen) do Estado, que receberá o material para fazer análises de coronavírus somente nesta quarta-feira (4). Por isso, espera-se que se tenha o resultado sobre os casos suspeitos de Canela na sexta-feira (6).

A mulher e o adolescente permanecem em isolamento domiciliar, por precaução. No entanto, a sintomatologia apresentada por ambos não aponta se tratar de coronavírus, visto que se encontram bem e não houve piora do quadro clínico.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, está continuamente vigilante em relação às suspeitas. Independentemente se confirmadas ou não, é importante que a comunidade continue adotando medidas preventivas semelhantes às aconselhadas em casos de sarampo e H1N1.