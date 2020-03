Estação Campos de Canella terá um mês março agitado

Continua depois da publicidade

Depois de movimentar o carnaval com atrações para adultos e crianças, é a vez de novos eventos entrarem no calendário do complexo turístico, gastronômico e cultural.

No próximo domingo (08) o espaço realiza a primeira edição do “Mistura Estação“. O evento, que acontece a partir das 11h na Rua Coberta de Canela e irá reunir arte, cultura, gastronomia, música, cerveja, bazar, brechó e venda de diversos produtos como orgânicos, artesanato, antiguidades, cerâmica, saboaria, brinquedos, agricultura familiar, velas, quadros e outros artigos artesanais valorizando produtores e artistas da região. Para completar a programação, no mesmo dia acontece o bazar Fui Delas e um brechó especial em solidariedade à Kuka Petzinger, que teve a casa queimada em um incêndio.

E entre os dias 14 e 17 de março, é hora da Estação Campos de Canella se pintar de verde para celebrar o St. Patrick’s Day. Música ao vivo e, claro, muita cerveja boa embalam as comemorações. Douglas Carraro Trio (dia 14), Wild Bears (dia 15), Duo Folks (dia 16) e Acústico Rockefeller (dia 17) são as atrações musicais confirmadas. Os shows, que são abertos ao público, acontecem sempre às 18h no Largo Benito Urbani. Além da programação musical, restaurantes e bares que integram o complexo oferecem promoções de chope e cerveja.