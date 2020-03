Continua depois da publicidade

Na manhã de terça-feira (03), a Galeteria Mamma Mia recebeu as crianças do Instituto Santíssima Trindade, localizado na Linha Moreira em Gramado. As crianças foram recebidas com um almoço farto e de grande qualidade como é de costume da tradicional galeteria.

A Transul Emergências Médicas participou da ação, levando as crianças para passear de ambulância. A equipe ainda presenteou as crianças com brinquedos.

Fotos: Divulgação