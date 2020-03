Gramado prepara temporada de Páscoa com atrações para a família

Continua depois da publicidade

Do dia 20 de março ao dia 12 de abril, o município se prepara para celebrar a Páscoa em Gramado que traz diversas atividades culturais e religiosas, e quase todas gratuitas. Os deliciosos ovos de chocolate, apresentações artísticas, atividades lúdicas e educativas fazem brilhar os olhos de adultos e crianças. Tudo isso unido ao emocionante Gramado Aleluia onde luz, sons, encenações artísticas e o clima religioso despertam os melhores sentimentos nos visitantes.

O Gramado Aleluia, traz as tradicionais procissões, além de missas na Igreja Matriz São Pedro. A Procissão de Ramos conta o nascimento de Jesus, a infância e a entrada em Jerusalém. Já a Procissão dos Passos, os atores encenam os últimos momentos de Jesus.

Um dos destaques da programação são as Paradas de Páscoa, desfiles que passarão pela Avenida Borges de Medeiros, rua central da cidade, e acontecerão nos finais de semana. Outra atração será a ‘Trupe de Páscoa’, que promete mais uma vez muita interatividade com o público em apresentações diárias na Rua Coberta. Falando em Rua Coberta, um palco será montado para receber atrações da região em shows para encantar adultos e crianças, além do Espaço Kids, atração permanente durante o evento.

E no Palácio dos Festivais outra grande atração. “Tito, um Coelho atrapalhado”, um espetáculo infantil, musical e lúdico para toda a família acontece a partir do dia 21 de março. Tito é um coelho de muito bom coração e sonhador, mas um pouco distraído e atrapalhado. Ele tem a missão de levar o Ovo Dourado, para a fábrica de seu pai. “A Páscoa está chegando e precisam começar a fabricar os ovos de chocolate”, conta André Andrade, Diretor Geral do espetáculo. “Tito, um Coelho atrapalhado” é a única atração paga do evento “Páscoa em Gramado”.





Programação:

Shows e atrações na Rua Coberta.

Diariamente às 14h e às 16h.

Trupe de Páscoa.

Diariamente às 18h30 na Rua Coberta.

Parada de Páscoa – na Avenida Borges de Medeiros.

Sábados e Domingos às 16h

Estação Kids – na Rua Coberta.

Diariamente das 10h às 20h

Vila de Páscoa – na Praça das Etnias.

Diariamente das 10h às 20h

Tito, Um Coelho Atrapalhado – no Palácio dos Festivais.

Sábados 17h30 – Domingos 15h – E ainda nos dias 02, 03, 08 e 09 de abril às 17h30.

Venda de ingressos pelo site: www.pascoaemgramado.net.br

Procissão de Ramos – Avenida Borges de Medeiros.

Dia 05 de abril às 9h30min

Procissão dos Passos – Avenida Borges de Medeiros.

Dia 10 de abril às 20h

Fotos: Cleiton Thiele