Três novos pontos recebem câmeras de videomonitoramento em São Francisco de Paula

Sistema conta com vigilância em 10 locais, cercando todas as entradas e saídas da cidade

São Francisco de Paula agora conta com três novos pontos com câmeras de videomonitoramento, além dos sete já implantados desde 2018. Ao todo, dez locais são monitorados em tempo real pela Brigada Militar, incluindo todos os acessos para a cidade. A Avenida Júlio de Castilhos recebe novas câmeras em dois pontos, em frente ao Correios e na esquina com a Rua Benjamin Constant, enquanto a rotatória entre a Av. Getúlio Vargas com a Santos Dumond recebe a terceira câmera. A empresa DGT deve terminar a instalação dos pontos de videomonitoramento ainda nesta semana.

A cidade já contava com o sistema implantado desde 2018, com monitoramento em pontos importantes, como o Lago São Bernardo, Serra Velha, Estrada da Carapina, Centro de Informações Turísticas, além da RS020 e da RS110. O sucesso do novo serviço levou a ampliação, que em breve também deve se estender ao interior.

O recurso para os três novos pontos de videomonitoramento foi recebido via emenda parlamentar indicada pela Bancada Gaúcha da Câmara dos Deputados Federal e pelo Senado. O montante de mais de 124 milhões de reais foi dividido entre os Municípios do Estado para custear a modernização das instituições de segurança pública com compra de equipamentos e serviços.

Foto: Divulgação