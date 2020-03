Grupo Brocker expande atuação no segmento MICE

Continua depois da publicidade

O Grupo Brocker está expandindo sua atuação no segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). Referência em receptivo e logística para eventos na Serra Gaúcha e Porto Alegre, a empresa ampliou o seu atendimento em eventos corporativos e viagens de incentivo para toda a região Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) com a unidade Brocker Eventos.

Além da expansão territorial, a unidade passou a atuar também com produção de eventos corporativos, incluindo locação de espaços especiais, locação de mobiliário, cenografia, brindes típicos e personalizados, recepcionistas, decoração, audiovisual, atrações, fotografia e filmagem. “Com esta expansão no segmento MICE, estamos nos posicionando como um DMC, e ao mesmo tempo ampliando o leque de produtos para eventos. Deste modo, estamos aptos a atender qualquer convenção, viagem de incentivo ou serviço privativo, em toda a região Sul”, afirma Any Brocker Boeira, diretora do Grupo Brocker.

Segundo ela, a receptividade dos clientes foi muito boa e em 2019 a Brocker Eventos já colheu frutos desse novo posicionamento. “Atendemos eventos em Foz do Iguaçu, Curitiba e Maringá, no Paraná, e Florianópolis, Balneário Camboriú e Blumenau, em Santa Catarina. E o objetivo é manter a constante proximidade com os mercados e ampliar ainda mais esta atuação”, acrescenta.