Homem é preso em Canela em um dia e em Gramado no dia seguinte

Em pouco mais de 24 horas a Brigada Militar prendeu o mesmo homem duas vezes por furtos, nas cidades de Canela e Gramado. Ele ainda é suspeito de outros quatro furtos ocorridos nos dois municípios esse ano.



Na tarde de quarta-feira (04), por volta das 16 horas, a Brigada Militar através do Pelotão de Operações Especiais (POE) em patrulhamento no Bairro Várzea Grande, foi informado por populares que um homem estava trocando de roupas na praça existente junto ao campo de futebol da Vila Olímpica e que as roupas que vestia deveriam ser furtadas, pois pareciam bem novas.



Os Policiais Militares realizaram buscas e abordaram o suspeito de 27 anos, com vasta ficha criminal por estelionato, posses de entorpecentes e furtos, na Rua Leopoldo Tissot. Em um primeiro momento ele tentou negar que os dois tênis, duas bermudas e uma calça eram produtos de furto. Porém na sequência um morador chegou ao local e reconheceu as peças como sendo de sua propriedade, relatando que havia deixado no varal para secar enquanto estava no trabalho.



Na manhã de terça-feira (03/03), o mesmo autor havia sido abordado quando caminhava na Rua José Luis Correa Pinto, no Bairro São José. Os Policiais Militares, conhecendo o indivíduo por seus diversos crimes, suspeitaram de um saco preto que ele carregava nas mãos. Em revista constataram se tratar de uma serra circular e três discos novos de serra. Questionado ele admitiu ter furtado os itens de uma obra. Foi realizado contato com o mestre de obra que confirmou que os itens foram subtraídos do local.



O autor que foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio. Ele ainda é suspeito de pelo menos outros quatro furtos esse ano, sendo três em Gramado e um em Canela.