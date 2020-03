Inicia-se o atendimento para as comunidades dos bairros Jardim das Fontes e Saiqui

Continua depois da publicidade



A Secretaria de Saúde de Canela iniciou na manhã de hoje (05) os atendimentos médicos aos moradores dos bairros Jardim das Fontes e Saiqui. O serviço foi oferecido na unidade móvel estacionada no Centro de Atenção e Desenvolvimento Integral ao Estudante (Cadie), no Distrito Industrial.

Élia Pacheco dos Santos, 73 anos, foi a primeira paciente a receber atendimento. “É muito bom ter um médico mais perto de casa. Antes a gente pegava o ônibus e até chegar no Canelinha ou no Centro para marcar e não tinha mais ficha. Agora é ligar e vir para ser atendida. Tomará que o serviço continue sempre”, comentou.

Inicialmente, serão oferecidas 15 consultas de clínica-geral por manhã, toda semana. Os atendimentos ocorrerão às terças e às quintas-feiras, das 8h ao meio-dia, com pré-agendamento via telefone na Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados poderão marcar consulta pelo número 3282.5120, pelo ramal 323 ou 332.

Foto: Rita Souza