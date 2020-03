Oração, reflexão e penitência no Santuário de Caravaggio de Canela

Continua depois da publicidade

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio de Canela está com programação intensa.

Na última sexta-feira, 28, teve início a série de Missas da Penitência, que ocorrerão em todas as sextas-feiras, às 6h, durante o período da Quaresma.

O Segundo Encontro Diocesano do ECC (Encontro de Casais com Cristo), ocorrerá no dia 8 próximo, reunindo cerca de 1.500 pessoas de toda a Diocese. O evento, que terá início às 8h, será em comemoração aos 50 anos de fundação do serviço escola ECC. Palestra, adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do Terço e, encerramento com Missa, às 15h, presidida pelo Bispo Diocesano D. Zeno Hastenteufel, será a programação do dia.

A Procissão Luminosa, desta vez saindo da Igreja Matriz, ocorrerá no dia 14, às 19h, abrindo a programação da sexagésima edição da Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio, que contará também com a Jornada Diocesana da Juventude e Romaria dos Jovens, dia 23 de maio; Romaria Motorizado e de Motociclistas, em 24; e, a grande Romaria a Pé, no dia em que a Igreja Católica rende homenagens a Mãe de Caravaggio, 26 de maio.

Além dos eventos religiosos, o Conselho Administrativo do Santuário lançará nos primeiros dias de março mais uma campanha. Desta vez para angariar verba a ser investida no calçamento em frente ao Centro de Eventos. O projeto é colocar blocos de PVS em cerca de mil metros quadrados, sendo que as doações podem ser feitas diretamente na secretaria paroquial ou através de depósito bancário, na conta da Caixa Econômica Federal – Agencia 0692 – Conta Corrente 00000870-0. O valor do metro quadrado custa em torno de 30 reais.