Palestra alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

“O diagnóstico precoce salva vidas!” Este foi o enfoque principal da palestra para professores e professoras de Gramado na noite desta quarta-feira (04), no Expogramado. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal da Educação de Gramado em parceria com o Instituto do Câncer Infantil. O palestrante foi o médico oncologista pediátrico, fundador e atual superintendente do ICI, Algemir Brunetto. “Vocês têm um papel muito importante para identificar possíveis casos da doença”, afirmou Brunetto.

Foi distribuído aos profissionais da educação a cartilha “Entendendo o Câncer Infantojuvenil”, que oferece orientação às escolas, professores, estudantes e as suas famílias. O evento teve as apresentações do coral do Circolo Trentino e da cantora Astrid Godoi, que interpretou a música-tema do filme O Mágico de Oz, musical que inspira a caminhada do Instituto do Câncer Infantil.

Simultaneamente ocorreu o lançamento da 23ª Corrida pela Vida de Gramado, que este ano ocorrerá na manhã do dia 25 de abril, no Ginásio Perinão, com a participação de das escolas do município. Paralelamente, neste dia, ocorrerá uma caminhada e corrida pela área central da cidade, aberta à comunidade e visitantes.

DIAGNÓSTICO

Em todas as manifestações foi destacada a contribuição que os professores podem dar para identificar possíveis casos de câncer entre crianças e adolescentes. “Vocês são como anjos que podem estender o seu manto protetivo sobre as crianças e adolescentes”, afirmou o prefeito Fedoca Bertolucci. A secretária da Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, destacou a importância de eventos como este para os professores se apoderarem do conhecimento que é importante para a identificação de casos. “O nosso dia a dia na escola e mesmo na sociedade se faz com muita parceria, empatia e solidariedade. E isso se deve cultivar cada vez mais”, afirmou a secretária.

O diretor institucional do ICI e que trouxe a Corrida Pela Vida para Gramado, Fábio Bertolucci, apresentou o projeto de lei estadual que está em vias de ser sancionado pelo governador que destaca uma das ações para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil: a se sensibilização da comunidade. “É o que estamos fazendo aqui hoje”, afirmou Fábio.

O médico Algemir Brunetto contou a história do Instituto do Câncer Infantil, criado em 1991 para melhorar os índices de cura das crianças pacientes de câncer, que passaram de 40% para 70% em 20 anos. Para melhorar este percentual, segundo ele, estão sendo firmadas parcerias com hospitais gaúchos que atendem crianças e adolescentes, fixando um protocolo de atendimento. “E nesta caminhada os professores são fundamentais para o sucesso do diagnóstico precoce”, frisou.

Texto: Ilton Muller.

Fotos: Carlos Borges.