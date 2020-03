Pavimentação da Rua Alfredo Lucena é inaugurada após 30 anos de reivindicações

Continua depois da publicidade

Moradores conviviam há décadas, diariamente, com barro e pó no centro da cidade

O Prefeito Marcos Aguzzolli e o Vice-Prefeito Thiago Teixeira inauguraram a pavimentação da 15ª rua realizada nesta gestão. A Rua Alfredo Lucena, no bairro Centro, recebeu pavimentação em blocos de concreto em toda a sua extensão, após mais de 30 anos de reivindicações dos moradores do local. O investimento realizado no Centro, entre ruas pavimentadas, revitalizações e reformas, chega a 9 milhões de reais nos últimos três anos.

Houve um estudo que detalhou, por bairro, todas as ruas que precisavam ser pavimentadas, relembrou o Prefeito Marcos Aguzzolli. “Estamos trabalhando para que nenhuma rua fique sem pavimentação na sede, em todos os bairros. Pretendemos, até o final de 2020, chegar a 50 ruas pavimentadas e asfaltadas”, destaca o Prefeito Marcos Aguzzolli.

“Além das já inauguradas e em obras, estamos com um lote de 10 ruas já com data para processo licitatório, um segundo lote com 19 ruas, além da pavimentação da rua Bela Vista”, noticia o Secretario de Planejamento Alexandres Bossle.

O morador Eneu Reis, relembrou a espera por mais de 30 anos pela pavimentação da rua onde morou por tantos anos e agradeceu a equipe do Prefeito Marcos Aguzzolli pela realização da obra tão esperada.

Atualmente, a Prefeitura Municipal executa um projeto de infraestrutura urbana que pretende pavimentar 50 ruas da cidade, em um investimento de mais de 18 milhões de reais. Com o projeto finalizado, estima-se que todas as ruas e avenidas da área urbana de São Francisco de Paula estarão pavimentadas.

Fotos: Josiele Silva