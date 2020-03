Taura MMA terá sua primeira disputa feminina de cinturão

Continua depois da publicidade

Uma novidade para a categoria peso palha feminino que promete agitar a cidade de Gramado

No próximo dia 15 de março, no ginásio Perinão, em Gramado-RS, a curitibana Thaiane Souza enfrenta a carioca Yasmin Castanho, na primeira disputa por um cinturão feminino na história do Taura MMA Championship. Thaiane “Pancadão”, vem de uma sequência de vitórias no evento e pretende levar para casa o título de campeã. No outro lado, Yasmin “Smile” promete defender a sua carreira invicta, mantendo o seu sherdog (site de registro de luta) positivo. Vale ressaltar que a lutadora é da Império Fight Team, mesma equipe do lutador do UFC Johnny Walker.

A disputa feminina main event (principal luta), reforça a posição do evento em apoio a valorização das mulheres no esporte. Já como co main event (luta co principal), Felipe Gheno defende seu cinturão na categoria peso mosca contra Giliard Silva “wolverine”. A pesagem do evento será aberta ao público, no dia 14 de março, na Rua Coberta dentro da Razem Platz na cidade de Gramado, às 18h.

Confira o card da noite:

CARD PRINCIPAL

DISPUTA DE CINTURÃO

Peso Palha – Thaiane Souza VS Yasmin Castanho

DISPUTA DE CINTURÃO

Peso mosca – Felipe Gheno VS Gilliard Wolverine

Peso palha – Bruna Vargas VS Cris Macfer

Peso leve – Renato Pezinho VS Leandro Barbosa

CARD PRELIMINAR

Peso Pena – Juan Porto VS Fábio Henrique

Peso meio médio Silas Robson VS André Dedé

Peso médio – Patrick Quadros VS Wildemar Besouro

Peso Galo Erick Visconde VS Tiago Souza

Peso Galo Wallace Angolano VS Cristofer Bruce Lee

Peso Galo Lucas Forquim VS Anderson de Deus