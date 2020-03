Vereadores de Canela recebem Secretário de Saúde e conversam sobre o Coronavírus

Continua depois da publicidade

Nesta tarde de quinta-feira (05), o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Marcelo Savi, acompanhado dos vereadores Jonas Bohn Bernardo, Clério Sander e Emília Fulcher, receberam o Secretário de Saúde, Vilmar Santos. Na pauta do encontro, esteve as ações para prevenção de possíveis casos do Coronavírus no município.

Como é um problema de ordem mundial, e começou a ter casos confirmados no Brasil, além de várias suspeitas, o Poder Público já está buscando se preparar para algum possível caso desta doença.

Na última segunda-feira, dois pacientes com suspeitas do caso entraram em contato com a equipe da Secretaria de Saúde, onde foram coletados materiais para exames e análise. Após isso foi dada orientação para que ficassem em quarentena até obterem os resultados, que devem sair até amanhã (06).

Todas as unidades de saúde já possuem salas isoladas para possíveis casos do Coronavírus. Atualmente, pacientes que tem suspeita e também realizaram alguma viagem, logo já terão matérias coletados para análise rápida. “Minha ideia foi trazer aos vereadores nossas ações perante a este problema mundial. A grande preocupação nossa é estar um passo à frente de possíveis casos deste vírus”, afirmou Vilmar.

Será distribuído nas escolas do município um folder com informações sobre o vírus, e também, com prevenção perante a isso. Além disso, a secretaria de Turismo encaminhará material para restaurantes, hotéis, parques e afins, para também disponibilizarem as informações para a prevenção.

ATENÇÃO AOS SINTOMAS

a) se apresenta febre e/ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade de respirar, batimento das asas do nariz e outro) e histórico de viagem para áreas de transmissão nos últimos 14 dias ao aparecimento dos sintomas; e

b) se apresenta febre e/ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade de respirar, batimento das asas do nariz e outro) e contato próximo de casos suspeitos de coronavírus nos últimos 14 dias ao aparecimento dos sintomas.

Se perceber estar nessas situações, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde ou o hospital. Independentemente disso, é preciso que as pessoas habituem-se às seguintes medidas de prevenção:

– lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Se não houver água e sabão, usar álcool em gel;

– cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com um lenço de papel e jogá-lo no lixo, ou cobrir a boca com o braço dobrado;

– sempre lavar as mãos com água e sabão após tossir ou espirrar;

– não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– lavar as mãos com água e sabão antes e depois de tocar em olhos, nariz e boca;

– manter o ambiente bem ventilado e as janelas abertas.