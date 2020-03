Casos suspeitos em Canela não eram Coronavírus

Continua depois da publicidade

Mulher estava com H1N1

O Lacen (Laboratório Central do Estado) informou o resultado dos testes sobre coronavírus, realizados em uma mulher e um adolescente, moradores de Canela, enquadrados como casos suspeitos pela Vigilância Epidemiológica. No início da noite desta sexta (6),, a Secretaria Municipal de Saúde de Canela teve a liberação do resultado pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde e da própria paciente mulher.

Os testes da mulher e do jovem apresentaram resultado NEGATIVO PARA CORONAVÍRUS. Entretanto, na mulher restou positivo para Influenza H1N1. Já o jovem teve resultado negativo para qualquer vírus respiratório. Assim, ambos estão liberados do isolamento.

Mesmo com a notícia, e sem casos de coronavírus em Canela, a Secretaria Municipal de Saúde solicita que a população permaneça usando frequentemente álcool em gel e adote demais medidas preventivas. Também, salienta que as ações traçadas com suas equipes, como a divulgação entre grupos da população e a própria vigilância da rede pública, permanecerão conforme o protocolo do Ministério da Saúde.