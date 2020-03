Editais de Casamento • Edição 405

Continua depois da publicidade

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6304 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: BRUNO VANIN MACIEL, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, marceneiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua Godofredo Raimundo, nº 974, Bairro Palace Hotel, nesta Cidade e KEILA SABRINA DE MORAES ANDRADE, natural deste Estado, nascida na Cidade de Caxias do Sul, caixa, solteira, domiciliada e residente na Rua Godofredo Raimundo, n º 974, Bairro Palace Hotel, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 02 de Março de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6305 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: PEDRO ERTHAL ANTUNES DE OLIVEIRA, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, motorista, solteiro, domiciliado e residente na Rua Dr. Ulisses Guimarães, nº 118, Bairro Sesi, nesta Cidade e MARIA SIRLEI DE OLIVEIRA, natural deste Estado, nascida na Cidade de São Francisco de Paula, doméstica, divorciada, domiciliada e residente na Rua Dr. Ulisses Guimarães, n º 118, Bairro Sesi, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 03 de Março de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAL DE CASAMENTO Nº 6307 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: RAFAEL NICOLAS SILVA ROCHA, natural do Estado do Ceará, nascido na Cidade de Fortaleza, instrutor, solteiro, domiciliado e residente na Rua Godofredo Raymundo, nº 952, Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade e LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA LIMA, natural do Estado do Ceará, nascida na Cidade de Fortaleza, balconista, solteira, domiciliada e residente na Rua Godofredo Raymundo, n º 952, Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 05 de Março de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora