Obituário • Edição 405

Continua depois da publicidade

*Comunicamos o falecimento do Sr Paulo Erico Stahl, aos 65 anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 27/02/2020, ás 17:00 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento de Ivete da Costa Nunes, aos 44 anos, residente na cidade de Canela. Deixa o esposo Jadir e os filhos João, Victor e Daniele. Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 27/02/2020, ás 10:00 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr Lauri Schuch, aos 64 anos, residente na cidade de Canela. Deixa a esposa Maria Loureni e os filhos Elizete, Bruno, Luis Fernando e Mailo Rafael. Seu corpo foi velado na capela 02 do São Lucas e o sepultamento ocorreu dia 28/02/2020, ás 15:00 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento de Maria Cristina Colombo da Silva, aos 40 anos, residente na cidade de Canela. Deixa o esposo Tiago e os filhos Julio, Nikolas e Nykole. Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultamento ocorreu dia 02/03/2020, ás 17:00 no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra Evanilde Monteiro, aos 74 anos, residente na cidade de Canela. Deixa os filhos Maria Solange, Cenira, Salete e Celso. Seu corpo foi velado na capela 02 do São Lucas e o sepultamento ocorreu dia 03/03/2020, ás 09:00 no Cemitério Municipal de Canela.