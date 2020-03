Gramadenses participam do Cidadania em Ação – Março da Mulher

Continua depois da publicidade

Organizado pela Secretaria da Cidadania e Assistência Social, o Cidadania em Ação – Março da Mulher ofereceu diversos serviços para a população durante a manhã de sábado, dia 7, na sede do Centro de Cultura da Várzea Grande.

O vice-prefeito Evandro Moschem, a secretária da Cidadania e Assistência Social, Ana Lovatto, a secretária da Educação, Maria Gorete da Silva, e a secretária de Governança e Desenvolvimento Integrado, Simone Bender, acompanharam as ações. Clara Maria Abdo, gerente de recursos humanos do Wish Serrano, Maria Julia e Silvio Luciano, representantes do Conselho Tutelar, e Prodigy Gramado também prestigiaram o evento.

A secretária Ana Lovatto agradeceu a participação e parceiros que colaboraram. “Era visível a alegria e contentamento das mulheres ao participarem das atividades que foram ofertadas”, salienta Ana.

Além da doação de roupas, o evento também disponibilizou: roda de conversa sobre empreendedorismo feminino; aferição de pressão e testes rápidos; orientação jurídica com a coordenadora do CREAS; exposição das Valentina’s; terapia Access Facelift; aula de zumba; penteados e maquiagem; elaboração de sucos naturais e água saborizada; testes de visão; técnica capilar e personal styler.

O varal solidário ficará disponível à comunidade durante toda semana, no Centro de Cultura da Várzea Grande.



Cidadania em Ação

O próximo evento ocorrerá dia 14 de março, das 9 horas às 11h30, na Escola Municipal Pedro Zucolotto (Rua Caldas Junior, 289, Bairro Três Pinheiros).



Texto: Sophia Dienstmann

Foto: Carlos Borges/Divulgação