Primeiro caso confirmado de coronavírus no RS é de Campo Bom

Campo Bom – O primeiro caso confirmado de coronavírus no Rio Grande do Sul é de um paciente que está em observação na Unimed, em Campo Bom, no Vale do Sinos. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira, 10.

Ontem, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) havia divulgado, em seu informe epidemiológico, que havia um caso suspeito no município. O estado havia descartado 75 suspeitas para a Covid-19, e outros 112 seguiam suspeitos. Ao todo, 218 casos haviam sido notificados.

No Brasil, havia, até ontem, 930 casos suspeitos da doença causada pelo coronavírus, sendo 25 deles confirmados. A SES irá realizar entrevista coletiva para atualizar a situação epidemiológica no RS às 11h, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária Arita Bergmann.



