TRÊS COROAS – Festival de Músicos Amadores abre inscrições e aguarda talentos da região

Gosta de cantar músicas de diferentes estilos? As inscrições para o Festival de Músicos Amadores começam hoje (10) e vão até 24 de abril. O regulamento e a ficha de inscrição devem ser retirados diretamente na Prefeitura de Três Coroas ou solicitados pelo e-mail [email protected] .

O concurso será dividido nas categorias Sertanejo, Música Popular Brasileira e Gaúcha e Infantil (até 13 anos). O número de inscrições é limitado, sendo apenas 15 candidatos em cada estilo musical. Cada concorrente deverá participar com apenas uma música, onde serão avaliados ritmo, afinação, disciplina e postura no palco.

O Encontro de Músicos Amadores será realizado em duas etapas de eliminatórias, a primeira etapa será nos dias a 22 e 23 de abril de 2020. Na quarta – feira (22), serão avaliadas as categorias Popular Brasileira e Sertanejo; na quinta-feira (23) as categorias Gaúcha e Infantil.

As eliminatórias acontecem no Centro Municipal de Cultura Remitto Haack, com início às 20hs para apreciação do público e jurados. Os classificados nestas categorias vão disputar a final na quinta-feira (7 de maio), no parque que foi projetado para a Três Coroas em Festa, com início às 20hs.

As apresentações integram a 20ª edição da Três Coroas em Festa, que ocorre de 2 a 10 de maio, em um parque de eventos montado junto ao Ginásio Municipal Armando Brusius.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (51) 3546-7800.