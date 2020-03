Verão no Jardim da Serra Gaúcha segue com atrações até dia 22 de março

Verão no Jardim da Serra Gaúcha segue com atrações até dia 22...

Nova Petrópolis recebeu turistas e visitantes e ofertou aos munícipes opções de lazer e aventura neste fim de semana com as atrações do Verão no Jardim da Serra Gaúcha. A Praça das Flores recebeu a 6ª edição do Encontro Amigos do Jeep e os aventureiros se divertiram no 12° Stadplatz. O interior do Município foi cenário para moradores e visitantes que participaram do Desbravando Nova Petrópolis e do Trekking Ninho das Águias, nos dias 7 e 8 de março.

Apaixonados por jeep se reuniram na Rua Coberta e Praça das Flores neste fim de semana durante o 6º Encontro de Jeeps 4×4. O evento contou com exposição de veículos 4×4 originais e adaptados, integração entre os amantes do munido off road e venda de peças e acessórios nos dias 7 e 8 de março. No sábado, gaiolas, jeeps e quadriciclos agitaram a 12ª edição do Stadplatz, com direito a trilhas por matos e banhados e mostra dos veículos depois da aventura. O evento foi uma realização da Associação Amigos do Jeep e do Gaiolamas da Serra.

Os Jeeps chamaram atenção de quem passou pelo local. Foto: Mauro Stoffel

O 11º Desbravando Nova Petrópolis uniu a prática de atividade física com turismo rural oferecendo aos participantes lindas paisagens das belezas naturais do interior do Município nos dias 7 e 8 de março. Mais de 100 pessoas participaram do evento organizado pela Equipe Uaná.

O 11º Desbravando Nova Petrópolis reuniu mais de 100 pessoas. Foto: Mauro Stoffel

O pôr do sol no Ninho das Águias recompensou os mais de 200 caminhantes que participaram do Trekking Ninho das Águias, no dia 8 de março. Na atividade, organizada pela Associação Tchon Ji, os participantes percorram 13 quilômetros de trajeto. Os alimentos arrecadados no Trekking Ninho das Águias foram doados para a OASE – Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas que gerenciam o Hospital Nova Petrópolis.

O Trekking Ninho das Águias foi coroado com este belo pôr do sol. Foto: Kassandra Dorneles

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha ocorre até 22 de março de 2020. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, e conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira RS e apoio da Rota Romântica e SESC Caxias do Sul.

Confira a programação para da semana:

11 a 15 de março | Quarta a domingo

Recrearte – Palco SESC – quarta e domingo, das 14h às 17h; quinta-feira, das 9h às 11h30min e das 14h às 17h; sexta-feira, das 15h às 19h, e no sábado, das 15h às 19h | Praça das Flores

A criançada tem atração garantida na Recrearte e Palco SESC. Brinquedos infláveis, palhaço e muita diversão fazem parte da programação do evento que tem entrada franca.

Organização: SESC Caxias do Sul

Apoio: Prefeitura de Nova Petrópolis

12 de março| Quinta-feira

Dia Municipal de Incentivo à Leitura – 14h às 17h – Praça das Flores

12 de março foi instituído como o Dia Municipal de Incentivo à Leitura e seus Mediadores e tem por objetivo tornar os munícipes cada vez mais dedicados à leitura. Entre flores e livros, a Praça das Flores receberá Baús da Leitura, além de um espaço aconchegante para leitura e jogos de memória que lembram os clássicos da literatura infantil.

Organização: Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva

Informações: (54) 3281.2299

14 de março | Sábado

Acústico na Praça – Acústico Folks – 17h – Rua Coberta

15 de março | Domingo

Aula de Yoga Andino na Praça Das Flores – 8h – Rua Coberta

Uma experiência de conexão com a sabedoria ancestral do Yoga e os ensinamentos andinos, conduzidos por Munay Flores. Não é preciso experiência com yoga. Trazer tapetinho/pano.

Organização: Mama Gaia Comunidade

Gratuito