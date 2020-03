CANELA – Conselho de Secretarias de Saúde coordenou oficina sobre a nova forma de financiamento da Atenção Primária em Saúde

Continua depois da publicidade

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems) realizou uma oficina em Canela, sexta-feira (6), na Câmara Municipal. Participaram representantes não só de Canela como de Caxias do Sul, Gramado, Nova Petrópolis, Linha Nova e Picada Café – integrantes da Região 23 (Caxias e Hortênsias), vinculadas à 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. O encontro tratou da nova forma de financiamento da Atenção Primária em Saúde (anteriormente chamada de Atenção Básica), pelo qual cada município recebe verbas do Ministério da Saúde.



Agora, para garanti-los a cada mês, cada Secretaria Municipal de Saúde deverá prestar conta de indicadores pactuados pelo Ministério da Saúde a cada quatro meses, e não mais a cada três anos como até então. Com a mudança, surge o Previne Brasil no lugar do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).

Foto: Marcio Cavalli