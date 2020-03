Dona Carlinda, Batista Luzardo e trecho da São Francisco devem estar prontos até dia 20

Continua depois da publicidade

Corsan se comprometeu em entregar sua parte até o final desta sexta (13)

Parte do pacote de pavimentação asfáltica do centro de Canela, a Rua Dona Carlinda (entre a Augusto Pestana e a João Pessoa), a Rua Batista Luzardo (entre a Borges de Medeiros e a Dona Carlinda) e a Rua São Francisco (entre a Batista Luzardo e a João Pessoa), tem acabado com a paciência dos moradores e comerciantes nelas instalados, em razão da demora na finalização, com valas abertas e muita poeira.

No caso da Dona Carlinda, iniciada há cerca de quatro meses, moradores e comerciantes já se organizam para manifestações, inclusive com bloqueio do trânsito de veículos, para chamar a atenção do poder público. Estes moradores procuraram a redação da Folha e nossa reportagem foi a campo, tentando entender o motivo de tanta demora.

Durante a vistoria, ficou constatado que a base

utilizada para fechar as valas abertas pela Corsan

eram insuficientes para sustentar a pavimentação asfáltica

Provocada por nossa reportagem, uma vistoria técnica nas obras destas três vias foi realizada na manhã desta quarta (11), com a presença dos secretários Municipais de Meio Ambiente e Obras, Jackson Muller e Luiz Cláudio, o Ratinho, da Pavicon, empresa responsável pelo asfalto, e, ainda, uma comitiva de encarregados e técnicos da Corsan, juntamente com duas empresas terceirizadas.

Ficou constatado na inspeção que a base utilizada pela Corsan para fechar as valas por ela aberta para serviços de água e esgoto não estavam de acordo com a norma técnica e por este motivo as vias não puderam receber o asfalto. A Corsan se comprometeu a substituir o material e finalizar sua parte nas obras até esta sexta (13).

Problemas foram constatados na Rua Batista Luzardo

Desta forma, com as vias prontas para receber o asfalto, a Pavicon acredita que estes trechos citados no início desta matéria estejam devidamente finalizados até o dia 20, para alívio dos moradores e comerciantes.

E em trecho da Rua São Francisco

Imagens: Francisco Rocha