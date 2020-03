Continua depois da publicidade

Na última semana, estiveram reunidos em São Paulo, os novos membros da diretoria da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários (ABHV). Entre os novos diretores, o Dr. Álvaro Abreu, médico do Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu, situado em Canela, foi apresentado como diretor representante do Rio Grande do Sul. No encontro, foram analisadas as metas do triênio 2020-2023, além da apresentação do planejamento estratégico e de marketing da Associação para este ano.

Foto: Divulgação