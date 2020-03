Gramado registra primeira suspeita de coronavírus

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou, às 11h30min desta quarta-feira (11), a primeira suspeita de coronavírus em Gramado. O paciente de 40 anos reside na cidade e retornou de uma viagem ao Egito na terça-feira (10). Após apresentar sintomas de febre, dor de garganta, coriza e dificuldade para respirar, o gramadense buscou atendimento junto à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

As amostras para exames foram coletadas e enviadas para o LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul – que aguarda, neste momento, o processamento para identificação do agente patogênico envolvido no caso. “Assim que o resultado sair, o Centro de Operações de Emergências (COE) comunicará imediatamente o paciente, que está em isolamento domiciliar”, explica a coordenadora da Vigilância em Saúde de Gramado, Marina Toniolo.

Em seguida, se for confirmado o caso, será emitido um comunicado oficial para a população do município. Deste modo, o paciente segue monitorado pela equipe do COE, da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica.



Outro caso foi negado

No início da manhã desta quarta-feira (11), um outro caso de suspeita foi negado pela Secretaria da Saúde. O homem de 55 anos, morador de Gramado, buscou atendimento na semana passada, no Hospital Arcanjo São Miguel, para averiguação do seu estado de saúde. “Contudo, ele não se enquadra em nenhum dos critérios”, pontua Marina.



Medidas de prevenção

*Higiene frequente das mãos

*Uso de álcool gel

*Ao tossir e espirrar, cobrir a boca e o nariz com lenço ou antebraço

*Não compartilhar objetos (talheres, copos, chimarrão)

*Evitar espaços com aglomerações de pessoas

*Manter os ambientes ventilados