NOVA PETRÓPOLIS – Oficina de Origami será realizada entre 30 de março e 3 de abril

Atividade gratuita será realizada na Biblioteca Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva

A tradicional “Oficina de Origami”, ministrada por Neusa Kneib, será realizada de 30 de março a 3 de abril, das 14h às 15h, na Biblioteca Pública Municipal Profª Elsa Hofstätter da Silva, localizada na Rua Tiradentes, 256, Centro de Nova de Petrópolis. A oficina é gratuita e aberta ao público, basta se inscrever pelo telefone (54) 3281-2299 e levar uma cartolina para a confecção dos origamis.

Além da oficina, haverá exposição dos origamis confeccionados por Neusa Kneib. A mostra estará disponível ao público nos horários de funcionamento da Biblioteca Pública. No mesmo período, 30 de março a 3 de abril, também haverá “Exposição de Fotos”, de autoria de Rubens Leite.

Segundo a bibliotecária, Susana Carrasco, o tema das oficinas de origami será a Páscoa. “Como estaremos próximo a Páscoa, a dona Neusa vai ensinar a confeccionar cestos de papel para acomodar os ovinhos que o coelhinho trouxer”, disse Susana.

No dia 1º de abril, quarta-feira, às 18h, será realizada a primeira Literatura Comentada de 2020. A temática do encontro será “Viver e envelhecer com dignidade”, com palestra de Rubens Leite, antecipando as comemorações do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril.

De acordo com a bibliotecária, o tema da Literatura Comentada é para contemplar o público adulto da biblioteca. “Promovemos muitas atividades para crianças, mas, a Biblioteca Pública tem leitores de todas as idades. Queremos contemplar este público adulto também”, afirmou Susana.

Fotos: Kassandra Dorneles/Arquivo | Comunicação PMNP