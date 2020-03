Alexandre Garcia é um dos palestrantes do III Fórum Gramado de Estudos Turísticos

Continua depois da publicidade

Jornalista, apresentador e colunista político, Alexandre Garcia é um dos palestrantes confirmados da terceira edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. O evento vai discutir a sustentabilidade do turismo e acontece em Gramado, de 14 a 16 de maio de 2020.

Em uma carreira de mais de 30 anos, Alexandre Garcia, um dos maiores comunicadores do Brasil, esteve no centro dos maiores acontecimentos do Brasil. Comentarista em mais de 20 jornais e 300 rádios, o conhecimento adquirido ao longo de uma carreira sólida, garante Garcia com um especialista em economia. Daí surge a temática de sua palestra: a perspectiva da indústria do turismo.

Vale lembrar que o lançamento oficial do evento na próxima terça-feira, 17 de março, às 17h, no Laghetto Alpenhaus – Av. Borges de Medeiros, 4206.

Buscando deixar um legado de vanguarda aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável, o Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha e conta com o apoio da Prefeitura de Gramado e da Câmara de Vereadores de Gramado.

Direcionado aos players do turismo nacional, aos dirigentes de destinos turísticos, aos legisladores e também aos estudantes de turismo, o Fórum Gramado de Estudos Turísticos contará com o suporte acadêmico da Universidade Feevale a partir desta sua terceira edição.

Entre os palestrantes confirmados, destaque também para o Presidente da Associação Brasileira das Empresas (ABEAR), Eduardo Sanovicz; do secretário de turismo do Ceará, Arialdo Pinho; do Ex-Prefeito de Águeda (POR) e Secretário da Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins – ABIMOTA, Gil Nadais; do Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Claudio Tinoco e do biólogo, economista, apresentador de televisão e embaixador do ecoturismo brasileiro pela Embratur, Richard Rasmussen.

Mais informações e ingressos (em preço promocional no segundo lote: www.forumgramado.com.br