Cambará do Sul – Homem morre carbonizado após acidente de trânsito na ERS-020

Identidade da vítima foi confirmada na manhã desta quinta-feira

Um motorista, identificado como Rodolpho da Fonseca Schier, 28 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (12), em Cambará do Sul. O fato aconteceu por volta da 0h45min, no km 170 da ERS-020, na proximidades do distrito de Osvaldo Kroeff.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista teria perdido o controle do carro que conduzia, saído da pista e colidido contra uma pedra na margem da rodovia. O veículo acabou incendiando com homem no interior. Devido as queimaduras, não foi possível identificar o homem no momento do acidente. O corpo foi levado ao Instituto Geral de Perícias (IGP) em Taquara e identificado nesta manhã.

Foto: Divulgação

Informações: Portal Leouve