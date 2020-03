CANELA – Prefeitura informa sobre processos seletivos

Continua depois da publicidade

As provas práticas do Processo Seletivo Simplificado, aberto pelo Edital nº 5/2020, serão aplicadas na manhã deste sábado (14), informa a Prefeitura de Canela. Elas serão prestadas pelos aprovados na prova de títulos para as funções públicas de motorista, operador de máquinas e operário especializado. Para mais informações, os interessados devem consultar o Edital nº 13/2020, publicado no dia 6 deste mês, disponível no link http://canela.rs.gov.br/2020/03/06/edital-no-13-2020 e no mural de publicações do paço municipal.



Quanto à seleção pública para estágio não obrigatório e remunerado, as inscrições encerram-se na próximo quinta-feira (19). A prova objetiva será no dia 28 deste mês. Concomitantemente ao período das inscrições, os participantes deverão entregar comprovantes de semestralidade a respeito das vagas de nível superior.

As inscrições para as provas devem ser realizadas no site cieers.org.br ou no posto de atendimento do CIE-E em Gramado (av. das Hortênsias, 2.040, sala 20 A). Os interessados devem consultar o Edital nº 14/2020, disponível nos sites da Prefeitura e do CIE-E, e no mural do paço municipal.

A Prefeitura, por fim, comunica que, conforme Edital nº 11/2020, publicado no dia 5 deste mês, os aprovados na prova de títulos para agente de combate às endemias estão convocados para participar do curso de formação inicial, de participação obrigatória, de 23 a 27 de março, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, na Secretaria Municipal de Saúde.