O Centro Municipal de Saúde de Gramado sedia na próxima quarta-feira, (18), a partir das 18 horas, a reunião mensal do Conselho de Saúde. No encontro será detalhada a prestação de contas referente a 2019.

Haverá, ainda, a apresentação do plano municipal de contingência ao coronavírus. As informações serão repassadas pelo presidente João Ademar Cury. Toda a comunidade pode participar da reunião.





Texto: Letícia Rossa

Foto: Divulgação