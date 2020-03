GRAMADO – Mostra fotográfica celebra a história de 20 Notáveis Mulheres

Continua depois da publicidade

O Centro Municipal de Cultura sediou na noite desta terça-feira, dia 10, o lançamento da terceira edição do projeto Notáveis Mulheres. Com o apoio da Secretaria da Cultura, a mostra fotográfica retrata 20 personalidades de Gramado que despontam na cena sociocultural do município.

A seleção e a elaboração das imagens são de autoria do fotógrafo Adriano Gonçalves, que toma como critério a contribuição destas mulheres para o avanço da região. “Elas precisam ser gramadenses de coração, trabalhar em prol do próximo e pensar na cidade não como um local turístico, mas humano”, assinala Gonçalves.

A continuidade deste projeto é necessária, conforme a Secretaria da Cultura, porque valoriza e estimula os talentos de mulheres em Gramado. “É uma forma de homenagear estas mulheres que tanto lutam pelo nosso município”, atesta o secretário adjunto da Cultura, Milton Ramisch.

A mostra Notáveis Mulheres está aberta para visitação do público até o dia 31 de março, no saguão principal do Centro Municipal de Cultura. A entrada é gratuita.



As mulheres fotografadas

Adriana Silveira

Aline Viezzer

Beatriz Gehlen

Beth Bado

Daniela da Silva Noel

Débora Irion

Elaine Catuci Negri

Esther Atz

Fabi Blankenheim

Iraci Baretta

Janete Mayer Cardoso

Jeniffer Landim Silva

Julieta Tomazelli

Kênia Florêncio

Luciana Muratório

Lucimeire Gonçalves

Márcia Port

Neka Parmegiani

Rose Garcia

Victoria Lauterbach Amorim





Foto: Letícia Rossa