GRAMADO – Turismo reafirma parceria com a Gramado Summit

Agendada para acontecer no Serra Park entre os dias 5 e 7 de agosto, a quarta edição da Gramado Summit tem assegurado o apoio da Secretaria Municipal de Turismo. O evento, neste ano, promete reunir em torno de oito mil empresários, 140 palestrantes e 200 empresas em sua feira de negócios.

A sintonia desta parceria está na construção de um legado regional, conforme reitera o secretário de Turismo Rafael Carniel de Almeida. “Estamos focando na principal matriz econômica do município, em vistas de consolidar cada vez mais Gramado como um polo de inovação em turismo no Brasil”, garante.

A atuação da Secretaria de Turismo na Gramado Summit se dará, ainda, por meio de um estande com uma visibilidade maior – e com a intenção de promover a interação de startups com o município. “Em especial, pensamos naquelas que estão direcionadas a solucionar as dores do governo, do trade e da cidade”, explica o secretário.



Impacto de R$ 12 milhões

A edição de 2020 da Summit pretende gerar um movimento econômico de R$ 12 milhões para Gramado, de acordo com a previsão do CEO do evento, Marcus Rossi. Para o empreendedor, o evento deverá, por mais um ano, reunir todo o ecossistema de inovação da América Latina em uma imersão no universo digital. “O turismo de Gramado detém cerca de 85% do PIB municipal, portanto estar com a Secretaria ao nosso lado é simplesmente incrível. Juntos, estamos propondo uma mudança no principal vetor econômico de Gramado”, opina o CEO da Summit. “Com esta parceria, todos ganham muito”, confirma.

Texto: Letícia Rossa

Foto: Divulgação